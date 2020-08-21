ضبط بنادق هوائية وطلقات مع مخالفين لأنظمة الصيد في محميتين بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الجمعة، مخالِفَيْن اثنين لأنظمة الصيد في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز الملكيتين في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالف الأول وبحوزته بندقية هوائية غير مرخصة و22 طائرًا تم اصطيادها في محمية الملك خالد الملكية في الثمامة، كما ضُبط مخالفٌ آخر للصيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية في شعيب الطيري، وبحوزته بندقيتان هوائيتان و531 طلقة و12 طائرًا اصطادها، وقد تمت مصادرة البنادق الهوائية، وتحرير محضري ضبط مخالفتي صيد بحقهما.

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وأهاب المتحدث المالكي بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق كل مخالف للأنظمة البيئية.

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