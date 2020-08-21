«الجوازات» تجدد هوية المقيم فوق ٢٥ عامًا بـ«شرط»

مكتب العمل يرفض نقل الكفالة قبل التجديد
أوضحت الجوازات السعودية شرطًا هامًّا لتجديد هوية المقيم بعد تجاوزه 25 عامًا؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تجديد الإقامة مع تجاوز أحد المرافقين ٢٥، مع العلم بأن مكتب العمل يرفض نقل الكفالة قبل التجديد؟».
ورد الحساب الرسمي لمديرية الجوازات عبر موقع «تويتر» قائلاً: «التعليمات تشترط إجراء نقل الخدمات لمن بلغ ٢٥ عامًا.. لتتمكن من إتمام تجديد هوية مقيم، يرجى مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما دمت تعدَّيت السن القانونية».
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