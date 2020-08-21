«الجوازات» تجدد هوية المقيم فوق ٢٥ عامًا بـ«شرط»

أوضحت الجوازات السعودية شرطًا هامًّا لتجديد هوية المقيم بعد تجاوزه 25 عامًا؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تجديد الإقامة مع تجاوز أحد المرافقين ٢٥، مع العلم بأن مكتب العمل يرفض نقل الكفالة قبل التجديد؟».

ورد الحساب الرسمي لمديرية الجوازات عبر موقع «تويتر» قائلاً: «التعليمات تشترط إجراء نقل الخدمات لمن بلغ ٢٥ عامًا.. لتتمكن من إتمام تجديد هوية مقيم، يرجى مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما دمت تعدَّيت السن القانونية».

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