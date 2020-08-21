تعليم صبيا يكثف استعداداته للعام الدراسي الجديد

من جهة أخرى نفذ كل من مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية بنين وبنات عددًا من الجولات المماثلة لمكاتب التعليم والمدارس شملت مكاتب «الداير والعيدابي وبيش والدرب وصبيا وضمد»، وفي مسار آخر عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، اجتماعها الدوري الـ9، برئاسة مدير التعليم، ومشاركة أعضاء اللجنة. وجرى خلال الاجتماع استعراض التقرير الإحصائي المقدم من اللجنة حول الإنجازات التي تحققت في مجال الاستعداد وتم استعراض توصيات اللقاء السابق وبحث العديد من الموضوعات التي تقع ضمن مهام اللجنة واتخاذ العديد من القرارات بالإضافة إلى 77 توصية حيال ما بُحث من موضوعات وتم استعراض خطتي التعليم عن بُعد والتدريب على مدرستي، إضافة للتأكيد على التهيئة الإرشادية وتوافر أدوات الأمن والسلامة، ومناقشة مراحل الإنجاز في المباني المدرسية الجديدة وأعمال الصيانة المنفذة حيث بلغت المشاريع المدرسية الجديدة 14 مشروعا بمبلغ 157891839 ريالا.
من جانبه ثمن الخرمي خلال اللقاء جهود وزارة التعليم ودعمها لإدارات التعليم في المملكة وحرصها على صحة وسلامة منسوبيها ومنسوباتها، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأقسام والمكاتب والمدارس، مؤكدًا أهمية استيفاء كل العناصر التي تقود إلى عام دراسي جاد ومتميز، حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد والحرص لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
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