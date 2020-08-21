تعليم صبيا يكثف استعداداته للعام الدراسي الجديد

كثّفت إدارة تعليم صبيا استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 1441-1442هـ مع بدء الأسبوع الأول عبر 3 مسارات، شملت جولات ميدانية لقيادات الإدارة على مكاتب التعليم الـ10 والمدارس الـ1226 التابعة لها، إضافة للزيارات الإشرافية لمنسوبي المكاتب والمشرفين والمشرفات والإداريين والإداريات للمدارس البالغ عددهم 17314 لتهنئتهم بانطلاقة العام الدراسي الجديد، ومتابعة الخطط الميدانية للعودة للمدارس والتأكد من جاهزيتها، وبدأت هذه الجولات الميدانية بزيارة مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي لمكاتب تعليم بيش، وصبيا، وضمد، التقى خلالها بالهيئة الإشرافية والإدارية، كما تفقد عددًا من المدارس والمرافق الإدارية والخدمية لتلمس احتياجاتها، والاطلاع على آلية توزيع الكتب الدراسية وتطبيق بروتكولات العودة التي أقرتها وزارة التعليم.

من جهة أخرى نفذ كل من مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية بنين وبنات عددًا من الجولات المماثلة لمكاتب التعليم والمدارس شملت مكاتب «الداير والعيدابي وبيش والدرب وصبيا وضمد»، وفي مسار آخر عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، اجتماعها الدوري الـ9، برئاسة مدير التعليم، ومشاركة أعضاء اللجنة. وجرى خلال الاجتماع استعراض التقرير الإحصائي المقدم من اللجنة حول الإنجازات التي تحققت في مجال الاستعداد وتم استعراض توصيات اللقاء السابق وبحث العديد من الموضوعات التي تقع ضمن مهام اللجنة واتخاذ العديد من القرارات بالإضافة إلى 77 توصية حيال ما بُحث من موضوعات وتم استعراض خطتي التعليم عن بُعد والتدريب على مدرستي، إضافة للتأكيد على التهيئة الإرشادية وتوافر أدوات الأمن والسلامة، ومناقشة مراحل الإنجاز في المباني المدرسية الجديدة وأعمال الصيانة المنفذة حيث بلغت المشاريع المدرسية الجديدة 14 مشروعا بمبلغ 157891839 ريالا.

من جانبه ثمن الخرمي خلال اللقاء جهود وزارة التعليم ودعمها لإدارات التعليم في المملكة وحرصها على صحة وسلامة منسوبيها ومنسوباتها، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأقسام والمكاتب والمدارس، مؤكدًا أهمية استيفاء كل العناصر التي تقود إلى عام دراسي جاد ومتميز، حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد والحرص لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.