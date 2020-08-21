السعودية اليوم / بلدية محافظة رفحاء تخالف 10 مرافق خلال الجولات الرقابية على المنشآت المختلفة



رفحاء 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

رصدت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة ‫الخدمات ‫قسم صحة البيئة 10 مخالفات خلال الاسبوع الجاري،ضمن الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

وأكدت البلدية مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية؛ ضمن حملة "غذاؤكم أمانة "،للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية،وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية؛ لجعل البيئة آمنة وسليمة للمستفيدين.

وبالتزامن مع ذلك نفذ القسم النسائي بالبلدية رقابة مكثفة على المحلات النسائية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية المعتمدة حفاظاً على الصحة العامة.

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16:50ت م

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