

ظهران الجنوب 02محرم 1441 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير ، تعديات عن أراضٍ حكومية .

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية - خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية - تعديات على أراضٍ حكومية بمركز العسران التابع للمحافظة، وهي عبارة عن احواش من البلك وغرف وعقوم ترابية حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

// انتهى //

16:49ت م

0063





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة تزيل تعديات عن أراضٍ حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.