السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تغلق 226 محلاً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية



02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، أنه تم اغلاق 226 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية منها عدد 42 ورشة تم اغلاقها لمخالفتها نظاما.

وأضاف الزهراني بأنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة .

وأكد الزهراني ، حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، معرباً عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.

// انتهى //

16:06ت م

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