السعودية اليوم / فلسطين تسجل 457 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 457 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من أجمتالي الإصابات المسجلة في فلسطين.

// انتهى //

16:02ت م

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رام الله 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 457 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من أجمتالي الإصابات المسجلة في فلسطين.// انتهى //16:02ت م0058

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