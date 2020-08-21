السعودية اليوم / رئيس جامعة الباحة يعقد اجتماعاً مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة



الباحة 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

عقد معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس عن بعد اجتماعاً مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة .

وقدم الدكتور الحسين خلال الاجتماع الشكر والتقدير لوكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة على ما قدموه من جهود كبيرة لإنجاز العمل في ظل جائحة

ونوه على الجميع بأهمية التقيد بتطبيق الاحترازات الوقائية الواردة من الجهات ذات العلاقة، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة للمساهمة مع ما تقدمه كافة أجهزة الدولة للقضاء على انتشار

// انتهى //

14:45ت م

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الباحة 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسعقد معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس عن بعد اجتماعاً مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة .وقدم الدكتور الحسين خلال الاجتماع الشكر والتقدير لوكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة على ما قدموه من جهود كبيرة لإنجاز العمل في ظل جائحة كورونا , واجتيازهم تلك المرحلة رغم الصعوبات والتحديات بكل نجاح، حسب ما أثبتته التقارير والإحصاءات التي عكست قدرة الجامعة على التعامل مع كافة الظروف وقدرتها على التكيف مع جميع أساليب وإستراتيجيات التعليم بفضل الله، مؤكداً على استمرارية تلك الجهود وتقديمها في الفصل الأول لضمان استمرار الاستفادة القصوى للطلاب والطالبات.ونوه على الجميع بأهمية التقيد بتطبيق الاحترازات الوقائية الواردة من الجهات ذات العلاقة، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة للمساهمة مع ما تقدمه كافة أجهزة الدولة للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //14:45ت م0046

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