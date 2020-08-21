شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 803 موقعاً و671 جولة على المحلات والأسواق بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
من جانب آخر قامت الأمانة بتعقيم وتطهير 803 موقعاً باستخدام 132426 لتر من المطهرات والمعقمات، إضافة إلى رفع 6252 طن من النفايات، وإزالة 4825 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منوهة بضرورة تكاتف الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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