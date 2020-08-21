شكرا لقرائتكم قصة مصاب نقل عدوى كورونا لوالديه المسنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-21 قصة مصاب نقل عدوى كورونا لوالديه المسنين متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وزارة الصحة قصة مصاب نقل عدوى كورونا لوالديه المسنين الذين يعانيان من بعض الأمراض المزمنة. Advertisements قصة نقل عدوى كورونا وقالت الصحة إن هذا الشاب تهاون في عزل نفسه فور اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد بل تمادى في التهاون بحضور مناسبة أسرية فكانت النتيجة انتقال العدوى لوالديه المريضين. حالات كورونا في السعودية وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1213) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1591) حالة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (305186) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (277067) حالة. ارتفاع معدلات التعافي من كورونا وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد الأربعاء الماضي تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 72 % وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 % فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 92 %.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة مصاب نقل عدوى كورونا لوالديه المسنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.