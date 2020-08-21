إصابات كورونا في المملكة تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

2020-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت إصابات كورونا في المملكة إلى أدنى مستوى لها خلال الأربعة أشهر الماضية بعد تسجيل 1213 حالة جديدة اليوم ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 305186.

زيادة معدلات التعافي

وبالتزامن مع تراجع الحالات الجديدة ارتفعت نسبة التعافي لما يزيد على 90 % حيث بلغ عدد الحالات النشطة 24539 من بينهم 1675 حالة حرجة فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 277067 فيما وصل مجموع الوفيات 3580.

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حصيلة إصابات ⁧‫كورونا‬⁩ في المملكة

وبحسب موقع وزارة الصحة الخاص بإحصائيات كوفيد 19، الرياض المدن السعودية بحسب إجمالي حالات كورونا الذي وصل إلى 54,932 تليها مكة بـ 31,213 ثم مكة المكرمة بعدد 30,388 والدمام 17,918 والهفوف 17,699 فيما سجلت الهفوف 17,699 حالة.

أما عن الحالات النشطة فقد توزعت بين العديد من المدن السعودية حيث سجلت 2,206 في الرياض و2,173 في جدة و1,453 في الدمام و1,332 في المدينة المنورة و1,227 في مكة المكرمة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد الأربعاء الماضي تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 72 % وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 %.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

تطبيق البروتوكولات الوقائية

وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى لمن حوله، حاثًا الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبينًا أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.

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