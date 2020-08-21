شكرا لقرائتكم مصادرة 1800 كجم من الخضار والفاكهة في السوق المركزي بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-21 مصادرة 1800 كجم من الخضار والفاكهة في السوق المركزي بالمدينة متابعات الخليج 365 - الرياض ضبطت الفرق الميدانية في أمانة المدينة وافدين مخالفين يقومون بالبيع الجائل في السوق المركزي. Advertisements وجرى خلال هذه الجولة مصادرة 1800 كجم من الخضار والفاكهة وتسليمها للجمعيات الخيرية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.



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