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رابط التسجيل في ملتقى التعليم عن بعد في عسير
ينطلق الأحد المقبل
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة تقنية المعلومات إلى التسجيل في الملتقى الافتراضي الأول للتعليم عن بعد تحت شعار ” التعليم عن بعد تواصل فعال وممارسات تعليمية مجودة ” من خلال الرابط التالي: (هنا) وتنطلق فعاليات الملتقى صباح الأحد المقبل برعاية من مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني.
يذكر أن الملتقى يتضمن عددًا من المحاور من أبرزها مهارات التعلم عن بعد، وتقديم استشارات تربوية وتقنية، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى تقليل الفاقد التعليمي ودعم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور في هذه المرحلة.
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