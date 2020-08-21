201 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 125 حالة

2020-08-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 201 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 60 إصابة، وصبيا 36 إصابة، وأبو عريش 35 إصابة، وبيش 25 إصابة، وصامطة 22 إصابة، والعيدابي 6 إصابات، وأحد المسارحة 6 إصابات، وفيفاء 5 إصابات، والطوال 3 إصابات، والريث إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في ضمد، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 125 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة، حالتين في صبيا، و4 حالات في كل من جازان، وصامطة، وأبو عريش، والدرب.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 8828 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 6293 حالة، وبلغ عدد الوفيات 104 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2431 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 305186 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 277067 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3580 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 24539 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1675 حالة.

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