محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب يحيى فيصل عبدالرحيم عقيلي، بعقد قرانه بحضور أسرته، وسط إجراءات احترازية ووقائية؛ امتثالًا لتعليمات الدولة لمواجهة فيروس "كورونا". وبهذه المناسبة السعيدة يتلقى "عقيلي" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء؛ فيما تهنئ "الخليج 365" من جانبها العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. 21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 03:14 PM Advertisements "عقيلي" يحتفل بعقد قرانه في جازان "عقيلي" يحتفل بعقد قرانه في جازان احتفل الشاب يحيى فيصل عبدالرحيم عقيلي، بعقد قرانه بحضور أسرته، وسط إجراءات احترازية ووقائية؛ امتثالًا لتعليمات الدولة لمواجهة فيروس "كورونا". وبهذه المناسبة السعيدة يتلقى "عقيلي" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء؛ فيما تهنئ "الخليج 365" من جانبها العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "عقيلي" يحتفل بعقد قرانه في جازان ،

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