شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف شخص أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت ـ بفضل الله - من تحديد هوية شخص قام بإتلاف جهاز رصد السرعة الآلي على أحد الطرق في المنطقة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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