مجلة كلية الملك خالد العسكرية ترصد انعكاسات كورونا العالمية

2020-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت مجلة كلية الملك خالد العسكرية عددها (141)، الذي خصصته لرصد التغييرات التي أحدثها فيروس كورونا (كوفيد19) المستجد على مستوى العالم في مختلف المجالات.

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مجلة كلية الملك خالد العسكرية ترصد الجهود العالمية

وأبرزت المجلة رسالة القارئ – للمشرف العام للمجلة اللواء / محمد بن مرزوق الحبابي- الدور الهام الذي قامت به المملكة خلال الأزمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، حيث دعت قيادتنا الرشيدة إلى اجتماع قمة الدول العشرين الاقتصادية ــ الذي ترأس المملكة دورته الحالية ــ لمناقشة السبل وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، مؤكدة بتلك الدعوة على دورها المحوري في” انتهاز الفرص الممكنة لتوحيد جهود الدول نحو بناء غدٍ أفضل لشعوبها، وتكاتف الإنسانية بأجمعها لمواجهة الأزمات وتقليل آثارها المختلفة”.

انعكاسات جائحة كورونا

فيما تناولت بعض مقالاته: انعكاسات جائحة كورونا على الاتجاهات السياسية، وأثرها على الاقتصاد العالمي والمنطقة العربية، وتأثيرها على ممارسات إدارة الموارد البشرية، وتطرقت عبر مقالات أخرى لجائحه كورونا من منظور: استراتيجية الحرب البيولوجية، والمسؤولية الجنائية عند نشر فيروس كورونا، وتعاطي منظمة الصحة العالمية مع الجائحة (نجاحات أم إخفاقات) ودور منظومات المواجهة الصحية في التصدي للجائحة، وعلاج الأورام الإشعاعي في ظل جائحة كورونا.

جهود وزارة الحرس الوطني

وعلى الصعيد الداخلي، رصدت بعض التقارير والمقالات جهود وزارة الحرس الوطني في مواجهة الجائحة، وجهود القوات العسكرية السعودية خلال الأزمة، ودور الإعلام في مواجهة الجائحة، والعبر والإيجابيات الناجمة عن جائحة كورونا؛ إضافة إلى ما تضمنه العدد من موضوعات عن قاعدة الإمداد والتموين في وزارة الحرس الوطني، وسرعة الاستجابة لإسناد الوحدات باستخدام الأنظمة الإلكترونية، فضلًا عن الأبواب الثابتة بالمجلة.

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