رئيس البرلمان العربي: إيران تتحمل مسؤولية استهداف الحوثيين للمملكة

2020-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخًا باليستيًا باتجاه المملكة، والتي اعترضتهما بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة مساء أمس الخميس الأول من محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م.

نشر الفوضى والتخريب

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة التي تكررت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة يتحمل مسئوليتها بشكل كامل النظام الإيراني الذي يصر على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية لاستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين، موضحًا أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام الإيراني يفاقم من مساعيها لتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

Advertisements

تمديد حظر تسليح إيران

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن عدم اتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تمديد فرض حظر الأسلحة على إيران، أعطى لها إشارة سلبية بالاستمرار في سياساتها العدوانية وأنشطتها التخريبية في المنطقة ودعمها اللوجستي والمالي والعسكري للميليشيات والتنظيمات الإرهابية والتمادي في استهداف دول الجوار، وهو ما عكسته المحاولات الإرهابية المتكررة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الفترة الأخيرة بإطلاق عدد من الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية باتجاه المملكة العربية السعودية وتصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية بنجاح.

وفي هذا السياق وجه رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم السياسية والقانونية والأمنية والأخلاقية في تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران قبل انتهاء صلاحيته في أكتوبر المقبل منعًا لحصول النظام الإيراني على المزيد من الأسلحة وتطوير قدراتها العسكرية التقليدية التي تزود بها وكلائها في المنطقة بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي ويزيد من استهداف دول الجوار.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن ما أعلنت عنه قوات تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية مؤخرًا بشأن وجود تنسيق كامل وتعاون وثيق بين ميليشيا الحوثي الانقلابية والتنظيمات الإرهابية في المنطقة وخاصةً تنظيمي القاعدة وداعش وإطلاق الميليشيا الانقلابية عددًا من القيادات والعناصر الإرهابية من سجونها ومعتقلاتها خلال الفترة الماضية، يمثل تهديدًا خطيرًا إضافيًا ليس فقط لليمن وأمن دول الجوار وإنما للأمن والسلم الدوليين، ممّا يُعد دافعًا إضافيًا قويًا لضرورة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، باعتبارها الدولة الراعية والممولة للميليشيات المسلحة والجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ولما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أكد مجددًا دعم البرلمان العربي التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

شارك الخبر







