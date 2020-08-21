جامعة الباحة تبدأ تسجيل جداول الفصل الأول يوم الأحد

2020-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن بداية تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442 هـ بعد غد، من خلال البوابة الإلكترونية.

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جامعة الباحة تشدد على التقيد بالموعد

وأوضحت الجامعة أن التسجيل سيستمر خمسة أيام، مؤكدةً ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسي.

وأفادت الجامعة أنه سيتم استقبال طلبات تأجيل الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية، ولن يتم النظر في أي طلب يقدم يدويًا.

نتائج القبول

وكانت الجامعة أعلنت نتائج المرشحين والمرشحات للقبول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ، الذين بلغ عددهم ٤ آلاف طالب وطالبة رُشحوا لأكثر من ٥٥ برنامجًا وتخصصًا في المسارات الصحية، والهندسية، والعلمية، والنظرية.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين جميع الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات، داعيا الله تعالى أن يوفقهم في مسيرتهم العلمية والمعرفية، مؤكدًا أن الجامعة ستبذل جميع السبل والوسائل، وستسخر جميع إمكاناتها ومقدراتها لتوفير بيئة أكاديمية، وتعليمية، ومعرفية لجميع الطلاب والطالبات، وذلك لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها لخدمة ديننا وقيادتنا ووطننا.

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