2020-08-21

32 مسلمًا جديدًا في جمعية الدعوة برفحاء خلال عام

متابعات الخليج 365 - رفحاء

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء ( حياة ) إحصائية الأنشطة والبرامج الدعوية خلال العام الهجري 1441 .

وأوضحت الجمعية أن قسم وسائل الدعوة نفذ خلال الفترة 87 مونتاج مقطع دعوي، وتم تصميم 86 تصميمًا، وتوزيع 4645 مادة دعوية، كما تم توزيع 422 مصحفًا باللغة العربية، وتوزيع 50 هدية موسمية.

Advertisements

وكشفت إحصائية قسم الجاليات إقامة 1506 دروس، وإقامة 209 محاضرات، وتنفيذ 514 رحلة تعليم ولقاءً علميًا، فيما بلغ عدد المسلمين الجدد 32 مسلمًا من الجنسين، وبينت الإحصائية تسيير 8 رحلات للعمرة، وتوزيع 224 مصحفًا مترجمًا، وكشفت الإحصائية عن توزيع 3461 مادة دعوية، فيما تم إلقاء 1184 كلمة وعظية.

كما نفذ قسم الدعوة 980 درسًا، و15 محاضرة، و54 مسابقة متنوعة، وإقامة 3 دورات، وإلقاء 134 كلمة وعظية، وكذلك تم تنفيذ 28 برنامجًا دعويًا.

فيما نفذ القسم النسائي 12 درسًا علميًا، و8 محاضرات، وتوزيع 50 هدية موسمية، وإقامة لقاءين، وكذلك وزع القسم عدد 15 كتيبًا، وإجراء 16 مسابقة.

وأشارت الإحصائية إلى تنفيذ مبادرة تفطير رجال الأمن بالميدان وضيوف الحجر الصحي وشملت تفطير 222 صائمًا.

شارك الخبر







