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قضى ناجي الجامع الذي عمل مديراً عاماً في شركة "سابك" أيام الحظر في مزرعته بالأحساء والمصممة كمنتجع على الطراز المعماري الحساوي القديم، مؤكداً أن خمسة أشهر مضت من عمره عاشها بين النخيل والأشجار .
وأكد "الجامع" في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الاهتمام بالتراث وجمع المقتنيات الثمينة وذات التاريخ والأصالة هواية قديمة يجد خلالها المتعة، مشيراً إلى أن مزرعته يوجد بها تحف ومقتنيات يرجع تاريخها لأكثر من قرنين من الزمان جمعها على مدار عشرين عاماً.
وقال: تصميم المزرعة وطرازها المعماري مستوحى من التاريخ الحساوي الذي يعد معلماً بارزاً لتاريخ الأحساء عاصمة السياحة العربية .
ونوّه بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من نهضة تنموية وانفتاح كبير على العالم في كافة المجالات ومنها مجال السياحة والسفر والذي سيفتح الآفاق أمام المستثمرين بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والفائدة، لافتًا إلى أن هناك توجهًا لدى الكثيرين من ملاك المزارع للسكنى في مزارعهم بعيدًا عن ضوضاء وزحام المدينة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" المناظر الجمالية بالمزرعة والتي تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من ١٦ ألف متر مربع وتزدهر بالنخيل والأشجار المثمرة التي تتلاءم مع جو وتربة الأحساء.
ودعا ناجي الجامع الشباب إلى أن يعتمدوا على كسب أيديهم وأن يستغلوا خيرات بلادهم وأن يكونوا صالحين في مجتمعهم وأن يخططوا لمستقبلهم وما يخدم بلادهم.
وأوضح أن المملكة تمتلك ثروات عظيمة ومقدرات كبيرة ومن أعظمها أن ٧٠٪ من سكانها من فئة الشباب القادرين على صنع المستقبل المزهر لها.
21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 02:32 PM
تحوي تراثيات يرجع عمرها لقرنين من الزمان.. ومصممة لتربط الماضي والحاضر"الخليج 365" تتجول في مزرعة ناجي الجامع.. تعدّ واحدة من أفضل 5 تراثية بالأحساء
قضى ناجي الجامع الذي عمل مديراً عاماً في شركة "سابك" أيام الحظر في مزرعته بالأحساء والمصممة كمنتجع على الطراز المعماري الحساوي القديم، مؤكداً أن خمسة أشهر مضت من عمره عاشها بين النخيل والأشجار .
وأكد "الجامع" في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الاهتمام بالتراث وجمع المقتنيات الثمينة وذات التاريخ والأصالة هواية قديمة يجد خلالها المتعة، مشيراً إلى أن مزرعته يوجد بها تحف ومقتنيات يرجع تاريخها لأكثر من قرنين من الزمان جمعها على مدار عشرين عاماً.
وقال: تصميم المزرعة وطرازها المعماري مستوحى من التاريخ الحساوي الذي يعد معلماً بارزاً لتاريخ الأحساء عاصمة السياحة العربية .
ونوّه بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من نهضة تنموية وانفتاح كبير على العالم في كافة المجالات ومنها مجال السياحة والسفر والذي سيفتح الآفاق أمام المستثمرين بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والفائدة، لافتًا إلى أن هناك توجهًا لدى الكثيرين من ملاك المزارع للسكنى في مزارعهم بعيدًا عن ضوضاء وزحام المدينة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" المناظر الجمالية بالمزرعة والتي تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من ١٦ ألف متر مربع وتزدهر بالنخيل والأشجار المثمرة التي تتلاءم مع جو وتربة الأحساء.
ودعا ناجي الجامع الشباب إلى أن يعتمدوا على كسب أيديهم وأن يستغلوا خيرات بلادهم وأن يكونوا صالحين في مجتمعهم وأن يخططوا لمستقبلهم وما يخدم بلادهم.
وأوضح أن المملكة تمتلك ثروات عظيمة ومقدرات كبيرة ومن أعظمها أن ٧٠٪ من سكانها من فئة الشباب القادرين على صنع المستقبل المزهر لها.
، "الخليج 365" تتجول في مزرعة ناجي الجامع.. تعدّ واحدة من أفضل 5 تراثية بالأحساء ،
المصدر : الخليج 365
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