محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 244 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة .

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة وفاة .ليبيا فيروس كورونا الجديد 21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 02:24 PM Advertisements خلال الـ24 ساعة الماضية ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 244 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة .

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة وفاة . الكلمات المفتاحية ، ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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