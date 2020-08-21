محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 2.905.823 والوفيات 54.849 سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 68.898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و983 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.905.823 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 54.849 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2.158.946 حالة.الهند فيروس كورونا الجديد 21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 02:23 PM Advertisements إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 2.905.823 والوفيات 54.849 الهند: 68898 إصابة جديدة و983 حالة وفاة بفيروس كورونا الهند: 68898 إصابة جديدة و983 حالة وفاة بفيروس كورونا سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 68.898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و983 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.905.823 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 54.849 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2.158.946 حالة. الكلمات المفتاحية ، الهند: 68898 إصابة جديدة و983 حالة وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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