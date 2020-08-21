شاهد.. صورة تاريخية نادرة تجمع الملك فاروق والملك عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جمعت صورة تاريخية نادرة الملك فاروق والملك عبدالعزيز، تم نشرها مؤخرا وهم بالجامع الأزهر بمصر ومعهم عدد كبير من قيادات المملكة ومصروقتها. جمعت صورة تاريخية نادرة الملك فاروق والملك عبدالعزيز، تم نشرها مؤخرا وهم بالجامع الأزهر بمصر ومعهم عدد كبير من قيادات المملكة ومصروقتها. وأظهرت الصورة الملك فاروق و الملك عبد العزيز ال سعود"رحمهما الله" في طريقهم لأداء صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، في 7 صفر ١٣٦٥ه‍ - ١٠ يناير ١٩٤٦م. وتم إلتقاط الصورة أثناء زيارة الملك عبدالعزيز إلى مصر.

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