شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: نتائج مسحة الفم لإكتشاف «كورونا» موثقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة بأن نتائج المسحة الخاصة بكورونا معتمدة بحسب توصيات مركز السيطرة على الأمراض، ونفت ما تردد حول ما تردد بأن مسحة الفم لاكتشاف فيروس كورونا غير موثوق بها ضيفة بأن مسحة الأنف كالفم لا فرق بينهما .

وأوضحت الوزارة ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنه بناء على التوصيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض، بجمع واختبار عينة من الجهاز التنفسي العلوي للكشف عن فيروس كوفيد ١٩، فإنه بشكل عام يعد أي من الخيارات التالية عينات مقبولة للفحص، وهي" عينة البلعوم الانفي ويتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازي للحنك وبعمق محدد.

وتابعت الوزارة بأن من بين العينات الموثقة لمسحة كورونا عينة البلعوم الفموي والتي يتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.