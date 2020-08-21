شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته للبنان قبل اكثر من 60 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة نادرة عن مشهد تاريخي للملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - حينما كان وليا للعهد- . كشفت صورة نادرة عن مشهد تاريخي للملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - حينما كان وليا للعهد- . وأظهرت الصورة الملك سعود أثناء مغادرته المسجد العمري في بيروت في زيارة تاريخية بعد صلاة الجمعة عام 1953 م / ١٣٧٢ه‍ وفقا لدارة الملك عبد العزيز. الجدير بالذكر أن العلاقات السعودية اللبنانية تمتد على مر التاريخ وكانت المملكة من أولى الدول الداعمة للبنان في انفجار المرفأ والمواقف السياسية والاقتصادية المختلفة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته للبنان قبل اكثر من 60 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.