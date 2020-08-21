أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة استمرار الحالة المطرية الجنوبية الغربية . أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة استمرار الحالة المطرية الجنوبية الغربية . وتوقع "المسند " هطول الأمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة . وتشهد المملكة هطول أمطار صيفية منذ عدة أيام مع توقعات بتراجع الحرارة بالتزامن مع موسم سهيل .

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