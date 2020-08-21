شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يروي تفاصيل تحرير مدينة الخفجي في حرب الخليج الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الأمير تركي الفيصل، تفاصيل الإحتلال العراقي لمدينة الخفجي وعلميات تحريرها في حرب الخليج الثانية، وكيف تحرك بقواته وكيف كان الأمر مفاجئ، وعلى الرغم من تحركات وحداته كانت مرصودة بالكامل عبر الأقمار الاصطناعية.

وقال الفيصل أن مدينة الخفجي كانت في ذلك الوقت خالية تماماً من السكان الذين نُقلوا إلى مدن أخرى لتأمين سلامتهم، مشيراً إلى أن قوات درع الجزيرة والقوات الجوية السعودية تولت التعامل مع القوات العراقية التي احتلت المدينة، وتابع بأن القوات الجوية التابعة للعمليات المشتركة تباطأت في بدء عملية تحرير الخفجي؛ لانشغالها بعمليات أخرى داخل العراق، فأمر الملك فهد بسحب القوات الجوية السعودية منها وتوجيه مهامها نحو عمليات تحرير الخفجي.

ويذكر أن احتلال القوات العراقية للخفجي لم يستمر إلا بضعة أيام؛ إذ دخلت القوات العراقية الخفجي في 29 يناير 1991م، وهُزمت في 1 فبراير 1991م، وقُتـل العشرات من الجنود العراقيين، وأُسر منهم أكثر من 400 جندي.