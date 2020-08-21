شكرا لمتابعة خبر عن تعليم عسير يدعو للمشاركة في ملتقى التعلم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة تقنية المعلومات إلى التسجيل في الملتقى الافتراضي الأول للتعلم عن بعد تحت شعار " التعليم عن بعد تواصل فعال وممارسات تعليمية مجودة " من خلال الرابط من

والذي تنطلق فعالية صباح الأحد المقبل برعاية من مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني .

يذكر أن الملتقى يتضمن عددا من المحاور من أبرزها مهارات التعلم عن بعد ، وتقديم استشارات تربوية وتقنية ، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى تقليل الفاقد التعليمي ودعم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور في هذه المرحلة .