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شكرا لمتابعة خبر عن تعليم عسير يدعو للمشاركة في ملتقى التعلم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة تقنية المعلومات إلى التسجيل في الملتقى الافتراضي الأول للتعلم عن بعد تحت شعار " التعليم عن بعد تواصل فعال وممارسات تعليمية مجودة " من خلال الرابط من هنــــــــا .
والذي تنطلق فعالية صباح الأحد المقبل برعاية من مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني .
يذكر أن الملتقى يتضمن عددا من المحاور من أبرزها مهارات التعلم عن بعد ، وتقديم استشارات تربوية وتقنية ، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى تقليل الفاقد التعليمي ودعم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور في هذه المرحلة .
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