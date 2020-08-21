استقبال إشارة بث ترددات قنوات أبل APPLE التفاحة الجديدة على النايل سات أغسطس 2020 “كوميدي .. توادي Today .. سينما .. أفلام .. حكايات”

ترددات قنوات أبل APPLE الجديد 2020 والتي دخلت لتنافس بقوة مع القنوات الفضائية للأعمال الدرامية، فقد بدأت شبكة قنوات أبل بدأت بثها مؤخراً وهي باقة متميزة من القنوات الترفيهية الجديدة، حيث يتنوع محتواها الإعلامي، لتغطي العديد من نوعية الأعمال الدرامية من مسلسلات أفلام، ومع تزايد الإقبال والبحث عن باقة قنوات أبل، كان لزاماً عليا إعداد هذا التقرير الشامل عن جميع ترددات قنوات أبل APPLE على القمر نايل سات، أما عن اللوجو الخاص بقنوات أبل هو يرمز إلى تفاحة بعدة ألوان حسب اسم القناة، لذلك فكل قناة لها لون تفاحة يميزها، أما عن باقة القنوات فتشمل 7 قنوات تقدم العديد من الأعمال الدرامية من مسلسلات عربية وتركية مدبلجة، وكذلك تقدم الأفلام العربية، كما تقدم الباقة الكثير من الأعمال الكوميدية المتميزو.

لذلك فقد استحقت شبكة قنوات أبل أن تتربع على عرش قنوات الدراما في فترة وجيزة، كما اكتسبت قنوات أبل شهرة واسعة سواء كان مصريا أو عربيا، فهي منذ نشأتها قنوات ترفيهية، استطاعت جذب مشاهديها بتنوع محتواها وتميزه، وتجدر الإشاراة أن باقة قنوات أبل تبث محتواها الإعلامي من خلال القمر نايل سات على الموقع المداري west 7، كما يمكن أيضا استقبال إشاراة قنوات أبل على القمر يوتل سات على الموقع المداري west 8 وذلك بدون أي تعديلات بطبق استقبال النايل سات.

ترددات قنوات أبل APPLE الجديد 2020 على نايل سات

قنوات أبل الجديدة على نايل سات

تقدم شاشة قنوات أبل العديد من القنوات الفضائية المتنوعة، فهي باقة تُشبع رغبات جميع الفئات الغمرية وجميع الأذواق، فالباقة تحتوي على قنوات عديدة، أما عن باقة القنوات فهي كما يلي:

قناة ابل حكايات.

قناة أبل سنيما.

قناة أبل مسلسلات.

قناة أبل تركي.

قناة أبل زمان.

قناة أبل اليوم.

قناة أبل كوميدي.

ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة أهم ما يميز قنوات أبل هو قلة الفواصل الإعلانية وقصر مدتها بالمقارنة بالقنوات المنافسة، وهذا كان سبب مباشر لزيادة نسبة المشاهدة والبحث الدائم عن تردد القناة، خاصة مع الملل من الفقرات الإعلانية الطويلة على القنوات الأخرى.