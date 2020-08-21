“إحداثيات بث مُؤكدة” تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة المصرية “108 fm shabab” تحديث أغسطس 2020 على النايل سات

تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة 2020 على نايل سات، والتي تعتبر من أهم قنوات الراديو لدي عشاق الرياضة بوجه عام والساحرة المستديرة بوجه خاص، حيث تحظى قناة الشباب والرياضة بمعدلات بحث كبرى في حال إذاعة مباريات مشفرة على القنوات الفضائية تخص المنتخب المصري أو أحد الأندية المصرية خاصة نادي الأهلي والزمالك، لذلك قد قررنا إعداد هذا التقرير والذي نعرض عليكم من خلاله التردد الجديد الحالي للقناة الإذاعية الشباب والرياضة المصرية، فهي القناة الإذاعية الأكثر انتشارا بمصر، حيث يتابعها عشاق ومتابعي القنوات الإذاعية الرياضية.

كما تعرض قناة الشباب والرياضة الإذاعية البرامج والأغاني الشبابية ذات الشعبية الكبيرة، كما تقوم إذاعة الشباب والرياضة أيضا بمتابعة أهم الأحداث والأخبار الرياضية، وتغطي تلك الأحداث تغطية حية ومباشرة، خاصة لمباريات الدوري والكأس المصري، والبطولات الأفريقية والدولية الكبرى، كما تقدم قناة الشباب والرياضة أفضل الاستوديوهات التحليلية للمباريات، وذلك قبل وأثناء وبعد كل مباراة.

تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة المصرية 2020 على نايل سات

وتجدر الإشارة أن بداية بث إذاعة الشباب والرياضة المصرية كان في عام 1975، ومنذ ذلك الحين تكتسب قناة الشباب والرياضة الإذاعية جمهور كبير، حتى أصبحت حالياُ أعلي المحطات الإذاعية متابعة بمصر، كما يحرص على متابعتها المصريين المغتربين بالخارج، فالقناة تعتبر همزة وصل بين هؤلاء المغتربين ووطنهم، ودائما ما يلمع بريق قناة الشباب والرياضة، خاصة لمن لم يسعفه الوقت بمشاهدة أحداث ومباريات رياضية هامة، فيمكن متابعة تلك المباريات عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

القناة إذاعة الشباب والرياضة القمر الصناعي nilesat التردد الحالي / Freq 11765 معدل الترميز / FEC 5/6 الاستقطاب / Pol h معامل تصحيح الخطأ / sr 27500