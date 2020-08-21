“المشتريات الحكومية” تخفض قيمة العقود عالية القيمة إلى 50 مليوناً

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بدأت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطبيق قرار تخفيض سقف قيمة العقود الحكومية المصنّفة عالية القيمة، لتصبح 50 مليون ريال.
وقالت إن التطبيق يتضمن التخفيض لتلك القيمة أو تعادلها أو تزيد عليها، بدلا عن القيمة المحدّدة سابقاً بـ100 مليون، وذلك اعتبارا من اليوم.
وأوضحت أن التخفيض يشمل العقود التي تُطبّق عليها آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة.
وأكدت أن القرار صدر بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق..، ونتيجة للتقارير والدراسات الربعية التي أعدّتها وكشفت نمواً ملحوظاً في تطبيق متطلّبات المحتوى المحلي للمنافسات والمشتريات الحكومية.
ودعت الهيئة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المنافسة على العقود عالية القيمة إلى المبادرة وتقديم طلب لقياس خط أساس المحتوى المحلي واعتماده من الهيئة، لتعزيز فرصها عند التقييم الفني والمالي لأي منافسة حكومية تنطبق عليها مواصفات العقود عالية القيمة.
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