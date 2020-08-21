︎ :
.
سجلت أسعار النفط تراجعًا اليوم بنسبة واحد بالمئة، عقب ارتفاع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة الأمريكية، في إشارة إلى تعافي الاقتصاد.
وانخفض خام برنت 47 سنتًا بما يعادل واحدًا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 44.90 دولار للبرميل.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر على تراجع 35 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 42.58 دولار للبرميل.
كما انخفض عقد غرب تكساس تسليم أكتوبر الأنشط 29 سنتًا أو 0.7 بالمئة ليسجل 42.82 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض بنسبة 1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.