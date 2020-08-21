” الصحة ” توفرّ البروتوكولات الصحية لكورونا عبر مركز اتصال قطاع الأعمال

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وفرت وزارة الصحة البروتوكولات الصحية عبر مركز اتصال قطاع الأعمال 920018090 التابع للوزارة؛ وذلك بهدف تقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات الواردة من الجهات و الشركات بخصوص البروتوكولات الصحية للأعمال الإدارية و المكتبية وغيرها المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيتم توفير المعلومات اللازمة لتطبيق الاحترازات الوقائية و البروتوكولات الصحية في مواقع العمل و مساعدة الجهات والشركات والمؤسسات في الاطلاع عليها وتطبيقها.

ويُعد مركز اتصال قطاع الأعمال في وزارة الصحة مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، حيث يتيح لهم عدة خدمات منها : استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، كما أنه يتيح البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

ويستقبل المركز الملاحظات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً من الأحد حتى الخميس.

ويخدم المركز “موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية..، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة”، كما يُقدم المركز خدماته لجميع الموردين من خارج القطاع الصحي.

