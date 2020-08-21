7 نصائح للأسرة إذا كان لديها شخص مصاب بـ كورونا في المنزل

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أكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام ببعض التدابير والإجراءات الوقائية في حال كان أحد الأشخاص في المنزل مصابًا بفيروس كورونا.

ونصحت وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر” بما يلي:

– البقاء على مسافة مترين من الشخص المصاب وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري.

– ارتداء الكمامات والقفازات باستمرار.

– عدم مشاركة الأدوات مع الشخص المصاب بكورونا.

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– تطهير الأسطح باستمرار.

– غسل اليدين قبل وبعد لمس المريض أو أدواته أو طعامه لمدة 40 ثانية.

– غسل الملابس وأغطية الفراش.

– توعية الأطفال حول سبل الوقاية.

وشددت وزارة الصحة على أهمية التوجه مباشرة لعيادة تطمن في حال ظهور أي أعراض لفيروس كورونا.



