بسبب “فيسبوك”.. مصري يقتل ابن عمه رمياً بالرصاص

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أقدم شاب مصري على قتـل ابن عمه رميا بالرصاص، إثر خلاف بينهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وكانت شرطة مديرية أمن بني سويف – 120 كلم جنوب القاهرة – قد تلقت بلاغاً من مزارع يفيد بغياب ابنه عن المنزل، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته، وأنهم وراء غيابه.
وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة..، بعد أن قام الضحية بالتشهير بأحدهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأضاف المتهمان أنهما قاما باستدراج المجني عليه لحظيرة ماشية، ليطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاهه أودت بحياته، وقاما بسحب جثته إلى داخل قارب وألقياها في المياه.
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