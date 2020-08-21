وزارة الصحة تفنِّد ما يُشاع حول «مسحة الفم» لاكتشاف كورونا

فندت وزارة الصحة ما يتردد حول أن مسحة الفم لاكتشاف فيروس كورونا موثوق منها مثل مسحة الأنف، وأكدت الوزارة أن نتائجها معتمدة وفقًا لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة- عبر تويتر- ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنه بناء على التوصيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض، بجمع واختبار عينة من الجهاز التنفسي العلوي للكشف عن فيروس كوفيد ١٩، فإنه بشكل عام يعد أي من الخيارات التالية عينات مقبولة للفحص، وهي:

ـ عينة البلعوم الأنفي والتي يتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازي للحنك وبعمق محدد.

-عينة البلعوم الفموي والتي يتم جمع العينة عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.

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ووجه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه «هل مسحة الفم في مراكز تأكد صحيحة نتائجها ودقيقة، البعض يقول غير دقيقة كما في الأنف، هل هذا الكلام صحيح أم ترهات وكلام فاضي؟».

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