أمانة المحافظة: تفتقد اشتراطات الأمان

أعلت أمانة محافظة جدة عن إزالة قصر أفراح ضمن تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة (5400 م2) بنطاق بلدية بريمان الفرعية. وذكرت الأمانة- عبر «تويتر»- أن قسم مراقبة التعديات في بلدية بريمان الفرعية، رصد المخالفة واتخذ حيالها الإجراءات النظامية بمشاركة الجهات الأمنية وشرطة البلدية. وأشارت أمانة محافظة جدة، إلى أن قاعة الأفراح أقيمت على أراض حكومية كما أنها تفتقد لاشتراطات الأمان. اقرأ أيضا: Advertisements إغلاق 190 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية في جدة أمانة محافظة جدة تلاحق مخالفات الباعة الجائلين إزالة تعديات بنطاق أبرق الرغامة في جدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إزالة قاعة أفراح مقامة على أراضٍ حكومية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.