بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الأكل من ذبائح لم يُسمّ عليها

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم الأكل من لحوم ذبيحة نسى ذابحها التسمية.

وقال الخثلان- عبر حسابه على «تويتر»- إن رأي جمهور الفقهاء من أن من ترك التسمية سهوًا فإن ذبيحته حلال.

وحول قوله تعالى «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» قال الخثلان إن «الناسي» لا يسمى فاسقًا، وأن النهي في الآية متوجه فيمن ترك التسمية متعمدًا، وكذلك لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ.

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وتابع الخثلان: التكبير عند الذبح ليس بواجب أصلًا، إنما هو مستحب، وأن الواجب هو التسمية، موضحًا أنه لو اكتفى بقوله «باسم الله» أجزأ.

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