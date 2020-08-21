بالفيديو.. هيئة الحياة الفطرية توضِّح حقيقة «النمر الأسود» بالباحة

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، حقيقة ما تم تداوله من ظهور نمر أسود في محافظة المندق بمنطقة الباحة، مشيرة إلى انه قط أسود وليس نمرًا.

وذكرت الهيئة- عبر حسابها على «تويتر»- أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بمحافظة المندق بمنطقة الباحة، فقد أجرى فريق ميداني من الهيئة السعودية للحياة الفطرية مسحًا للموقع المشار إليه.

وأكدت نتائج المسح للأثر والتحقق من العلامات في الموقع والتحليل للتفاصيل الواردة في اللقطات، أن المقطع المتداول لقط مستأنس أسود اللون وليس لنمر أسود وأن اللبس حصل بسبب عدم وضوح المقطع وتقريب الصورة على الحيوان بشكل بدا فيه أكبر كثيرًا من الواقع .

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