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رياح نشطة تحد الرؤية على المدينة المنورة حتى الـ7 مساءً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس في المدينة المنورة -بمشيئة الله – اليوم الجمعة، تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووداي الفرع وينبع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً.
حالة الطقس اليوم
من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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