لأول مرة..اسماء وانواع العطور التي يستعملها الفنانات والممثلات العرب والاجانب

تعتبر العطور من أهم الأشياء التي تهتم بها السيدات بالتحديد النجمات، فالرائحة الجيدة هي السبب الأساسي وراء اكتمال الأناقة لديهم، فيعتني الفنانين على استخدام أفضل أنواع العطور والتي تتسم بالرائحة النفاذة الجميلة وإليكم في السطور الآتية أفضل العطور التي يتم استخدامها من قبل الفنانين العرب.

ولا يخفى عليكم ان هناك الكثير من انواع العطور التي تتناسب مع اختلاف الشخصيات الفنية وتختلف ايضا الشخصيات الفنية اختلاف كبير، فلا نقدر ان نلقي على فنان معين بعينه حق اللوم على عدم اختياره لنوع معين من انواع البرفانات فهيا بنا نتعرف على اهمها.

افضل انواع برفانات وعطور الممثلات

عطور الفنانات اللبنانيات:

تعتني الفنانات اللبنانيات على اختيار العطور الكلاسيكية ومن أبرز هؤلاء الفنانات الفنانة نادين نجيم وتستخدم الفنانة نادين على استخدام العطور الآتية من دار شانيل بالتحديد كلاً من Allure وCoco Mademoiselle، أما بالنسبة للفنانة هيفاء وهبي العطر المفضل لها هو Bright Crysta ويتم الحصول عليه من خلال دار فيرساتشي، ويعتبر هذا العطر من العطور الراقية فيعتمد في تركيبه على كلاً من الزهور والفواكه بالإضافة للمسك والعنبر.

عطور الفنانات العربيات:

تعتني الفنانات العربيات كثيراً باختيار العطور المفضلة ذو الرائحة الممتازة من أبرز هؤلاء الفنانات الفنانة أنغام فتقوم بالاعتماد على العطور التي تكون صادرة من إسكادا بالتحديد عطور Sentiment، فيعتمد في تجهيزه على كلاً من الزهور والفواكه بالإضافة لخشب الصندل والفانيلا والعنبر، إما بالنسبة للفنانة هيا عبد السلامتشابه الفنانة إليسا في ذوقها فتقوم باستخدام عطر Chanel No.5، فهي تعتبر من أهم العطور المنتشرة في العالم والأكثر تناسب مع الأنوثة، بينما تقوم الفنانة لارا اسكندر باستخدام Organic Vanilla الصادرمن إيف روشيه وهو من أهم العطور في العالم.

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وهناك ايضا انواع برفانات تتميز بها الفنانة المصرية غادة عبد الرازق حيث يتميز عنها استخدام برفان سوفاج الصادر من إيف وقد قامت باستخدامه مؤخرا في احد افضل افلامها وهو كلمني شكرا.

وايضا تتوهج الممثلة نيلي كريم في كثير من الأعمال الفنية وتتميز الفنانة نيلي كريم بحبها الدائم لاستعمال العطور الاسبانية ومن اكثر انواع العطور المحببه اليها هو برفان Nina Ricci.

ومن أفضل البرفات التي تتميز بها الفنانة رانيا يوسف هو عطر بري يميل لاستخدام الخشب الصندل في تركيبته وهو برفان اليجانس حيث يعتبر من احد اكبر واشهر البرفانات الفرنسية.