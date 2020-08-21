شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: نستعد لإطلاق مشروع «صنع في السعودية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بأن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع "صنع في السعودية"والذي يهدف لتحفيز الصناعة الوطنية حيث تعد الصناعة السعودية ذات جودة عالية، كما أنها تمتلك أهم المقومات التي تساعدها على ذلك ويأتي على رأسها الشباب والشابات.

وتابع الخريف بأنه يجري العمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار في السعودية، مؤكدا "أمامنا فرص كبيرة وواعدة نعمل على استغلالها والاستفادة منها.

وذكر أن القطاع الصناعي هو عصب النمو الاقتصادي، ورؤية المملكة، ووضعت خطط شاملة واستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، مبينا أن المملكة تمتلك جميع المقومات، لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي، الذي يتميز أيضا بالثروات الطبيعية.

وكشف الوزير عن تبنى إيجاد مسار جاذب للأفكار في منظومة الصناعة، وتحويلها إلى مشاريع صناعية، سواء عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تطوير أفكار شباب وشابات وطننا وتحويلها لمشاريع، بعد تقييمها والتأكد من جدواها الاقتصادية ،ويأتي ذلك تزامنا مع ذكرى مرور أول عام على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية.