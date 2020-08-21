شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تكشف طرق تقييم الطلاب عبر منصة «مدرستي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم الأنشطة التعليمية التي تقدمها منصة " مدرستي " وآلية التقييم للطلاب عبر المنصة المعتمدة .

وأوضحت "التعليم " انه يمكن للطالب القيام بكافة الأنشطة التعليمية التزامنية وغير التزامنية بإستخدام أدوات التعليم الإلكتروني عبر المنصة كالتالي :

1- حضور الحصص الإفتراضية والمشاريع مع الزملاء والمعلم .

2- الواجبات الإلكترونية التي يتم حلها وتسليمها إلكترونياً .

3- الأنشطة الإلكترونية التي يتم إدراجها من المعلم على النظام والتفاعل معها .

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4- المشاركة في حلقات النقاش الإلكترونية العامة مع المعلم ومنسوبي المدرسة .

5- التواصل مع المعلم عبر البريد الإلكتروني وغرف المعلمين .

كما أشارت إلى إمكانية تقييم الطالب على المنصة من خلال الإختبارات الإلكترونية الدورية ، وما يتم إنجازه من الأنشطة ، وحضور الحصص الدراسية ، والمشاركة الفعالة والإلتزام بآداب الأسلوب الرقمي .

ويمكن للطالب الإطلاع على آدائه عن طريق التقارير التي توفرها المنصة له ، وشارة الطالب ، والتغذية الراجعة من المعلمين .