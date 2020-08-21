فيديو.. متحدث “التجارة” يوضح عقوبة المنشأة في حال عدم توفير وسيلة للدفع الإلكتروني

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن عقوبة المنشآت التي لم تقم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني تصل إلى الإغلاق.

وقال الحسين في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن المنشأة التي لم تقُم بتركيب وسائل الدفع الإلكتروني سيتم التحقق أولاً من السبب ومتابعة وإزالة كل العوائق بالتعاون مع الشركاء في برنامج مكافحة التستر التجاري.

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وأضاف أنه في حال اُكتشف أن المنشأة تتعنت في تركيب الوسائل، سيُعد ذلك إحدى الشبهات لنظام التستر التجاري، وبناء عليه ستغلَق ويتم التحقيق معها وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي وجهت أمس الخميس البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات باستكمال جاهزيتها؛ استعداداً لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة، تزامناً مع إلزام تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 25 أغسطس الجاري.



