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أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 5400 م2 جرى بناؤها بدون تراخيص وعلى مواقع ليس عليها مستمسكات شرعية في حي الأجواد الشعبي كانت مهيأة لتكون قاعة أفراح. وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية، أحمد الزهراني، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية بمشاركة الجهات الأمنية وشرطة البلدية، وذلك ضمن الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع انتشار التعديات.

وأبان أنه فضلاً عن المخالفة بالتعدي على أرض مملوكة للدولة..، فإن البناء في الموقع كان يتم دون توفير أدنى الاشتراطات مما يشكل خطراً في حال استخدامه. Advertisements





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كانت هذه تفاصيل خبر صور.. إزالة قصر أفراح أقيم على أرض حكومية معتدى عليها بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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