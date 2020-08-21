تسريب بيانات شخصية لـ 235 مليون مستخدم من يوتيوب وتيك توك وانستجرام

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انكشفت قاعدة بيانات غير محمية تحوي بيانات شخصية حول 235 مليون مستخدم تم تجميعها من خدمات كبرى مثل انستجرام و تيك توك و يوتيوب.

تضمنت تلك البيانات الشخصية أسماء أصحابها الكاملة وأسماء حساباتهم ومعلومات عن جهات اتصالهم وصورهم وإحصائيات حول عدد متابعيهم وبيانات ديموغرافية كالجنس والعمر.

تم تجميع تلك البيانات بطريقة تجريف الويب Web scraping والتي تقوم بها بوتات مبرمجة لجمع البيانات من صفحات الويب بصورة آلية. لا يعتبر تجريف الويب عملية قرصنة كما أنها ليست محظورة لأنها تجمع بيانات مكشوفة بالأصل للعموم.

إلا أن شركات الشبكات الاجتماعية عادة تمنع إجراء مثل هذه العمليات على مستخدميها لحماية بياناتهم.

اكتشفت شركة الأمن والحماية Comparitech ثلاثة نسخ من قاعدة بيانات تعود إلى شركة Deep Social تحوي تلك البيانات المجمعة وذلك منذ بداية الشهر.

وعندما تواصلت شركة الحماية مع الشركة صاحبة القاعدة تم تحويل طلبها إلى شركة Social Data التي مقرها هونغ كونغ واعترفت بالوصول غير المصرح به للقاعدة التي تحوي البيانات الشخصية لملايين المستخدمين على يوتيوب و انستجرام و تيك توك وغيرها، ونفت علاقتها مع شركة Deep Social.

وأكدت Social Data أن ما قامت به ليس اختراقاً بل يمكن لأي شخص لديه وصول إلى الانترنت أن يجمع مثل هذه البيانات.

يتم استخدام البيانات المجمعة عادة لإرسال رسائل تصيد احتيالي أو رسائل إعلانية مزعجة أو بيعها لجهات تقوم باستخدامها بهذا الشكل.

يذكر أن شركة الأمن والحماية نفسها اكتشفت العام الماضي قاعة بيانات تحوي بيانات عن 267 مليون مستخدم فيس بوك.

