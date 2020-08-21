لوسيد آير أسرع سيارة كهربائية شحنًا في العالم بمنظومة يزيد جهدها عن 900 فولت 

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كشفت شركة لوسيد موتورز أن سيارتها لوسيد آير ستكون أسرع سيارة كهربائية في العالم من حيث الشحن، وذلك مع منظومة بطاريات ليثيوم أيون يزيد جهدها عن 900 فولت تستطيع قطع مسافة 32 كم مقابل كل دقيقة شحن، ما يتيح لها قطع مسافة 483 كم بعد شحن خلايا بطاريتها لمدة 20 دقيقة فقط.

تأتي هذه الخطوة في ظل سعي لوسيد موتورز لوضع معايير جديدة في عالم السيارات الكهربائية في العالم لمنافسة أكبر الشركات.

وتضيف الشركة بأن وحدة تحويل التيار الفريدة والمبتكرة والخاصة بها، وندر بوكس، تجمع بين عدد من الميزات التي تكون عادة منفصلة عن بعضها في حزمة واحدة عالية الكفاءة ومدمجة ضمن هيكل السيارة. وهذا ما يمنح سيارتها القادمة إمكانية التوافق مع مختلف البنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وخاصةً العدد المتزايد من محطات الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط والتي يجري بناؤها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وتعليقًا على هذا الأمر، قال إريك باخ، نائب الرئيس لشؤون هندسة الأجهزة في لوسيد موتورز: “حرصنا على تصميم وهندسة جميع جوانب لوسيد أير الحديثة عالية الكفاءة بالاعتماد على تقنياتنا الخاصة، ابتداءً من آليات توليد ونقل الحركة إلى خواص الديناميكا الهوائية فيها، كما أرسينا عددًا من المعايير الجديدة خلال عملية التصميم، من بينها قدرة السيارة على قطع أطول مسافة بين السيارات الكهربائية تصل إلى 832 كم وفق معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية. وبفضل منظومة كهربائية تتمتع بجهد فائق الارتفاع يتجاوز 900 فولت ووحدة وندر بوكس الخاصة بنا، استطعنا زيادة سرعة نقل الطاقة خلال عملية الشحن وداخل السيارة وخارجها،وتقديم السيارة الكهربائية الأسرع شحناً في العالم.”

ستحظى لوسيد آير بإمكانات رائدة من ناحية قدرات الشحن، منها:

القدرة على الشحن السريع باستخدام التيار المستمر وقطع 20 ميل في الدقيقة، حيث يزيد أعلى معدل شحن عن 300 كيلوواط.

منظومة كهربائية بجهد فائق يتجاوز 900 فولت.

وحدة شحن مدمجة بقدرة 19.2 كيلوواط، تدعم سرعات شحن باستخدام التيار المتناوب تصل إلى 129 كم بالساعة.

قدرة مدمجة لتعزيز الشحن، وإمكانية الشحن السريع باستخدام المستوى الأول والثاني من التيار المتناوب، وحتى المستوى الثالث الأكثر قوةً في التيار المستمر، وذلك بالاستفادة من موصل عالمي موحّد لنظام الشحن المشترك يمكن استخدامه في أي من محطات الشحن العامة.

قدرة مدمجة ومتطورة للشحن ثنائي الاتجاه، لمواكبة التطورات المستقبلية في نقل الطاقة من السيارة للشبكة وإلى غيرها من السيارات.

الشحن في المحطات العامة والمنزل

تتوافق سيارة لوسيد آير الكهربائية ير مع معايير نظام الشحن المشترك ومع أي محطة شحن سريع تستخدم التيار المستمر، وتتمتع أيضًا بالمقدرة على رفع الجهد الكهربائي بشكل تلقائي عند الحاجة للشحن بأقصى سرعة ممكنة وفي أي مكان.

وبالتعاون مع شركة إليكتريفاي أمريكا، سيتمكّن ملاك السيارة الكهربائية ممن استلموا سياراتهم في الولايات المتحدة من شحنها بشكل مجاني وبسرعة أعلى من أي سيارة أخرى متوفرة. حيث تعمل إليكتريفاي أمريكا في الوقت الحالي على بناء أكبر شبكة من محطات الشحن فائقة السرعة والتي تتراوح قدرتها بين 150-350 كيلوواط، عبر شبكتها المتنامية التي تضم أكثر من 2000 وحدة شحن في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتمكّن أصحاب سيارات لوسيد آير من تحديد مواقع محطات الشحن التابعة لإليكتريفاي أمريكا ومعرفة مدى توافرها في الوقت الحقيقي بسهولة.

بفضل خاصية الشحن ثنائي الاتجاه..، يمكن لأصحاب لوسيد آير الاستفادة من وسيلة شحن فعالة من حيث التكلفة أثناء الشحن في المنزل، واستخدامها كمخزن مؤقت لإمداد منازلهم بالطاقة، من بينها المنازل التي تقع خارج نطاق الشبكة الكهربائية. فقد تعاون لوسيد مع كيو ميريت، لتسهيل عملية تركيب محطة الشحن المتصلة بالمنزل.

وبينما نتحدث عن السيارة، فإنه سيتم الكشف عن نسخة الإنتاج من لوسيد آير للمرة الأولى في فعالية خاصة عبر الإنترنت يوم 9 سبتمبر القادم، حيث ستعلن الشركة عن المزيد من التفاصيل والأسعار.

