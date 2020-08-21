الهيئة العامة للزكاة والدخل تعلن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس

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تعلن الهيئة العامة للزكاة والدخل (المقر الرئيسي بالرياض) عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:
– مدقق (Audit)
المتطلبات: بكالوريوس في (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة سابقة في مجال المحاسبة والتدقيق.
الوصف الوظيفي: إجراء عمليات تدقيق لدافعي الضرائب بما في ذلك الفحص والمراجعة المكتبية أو الميدانية للحسابات الكبيرة وضمان الامتثال.
– أخصائي مراجعة وإستئناف (Review and Appeals)
المتطلبات: بكالوريوس في (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، قانون الضرائب) أو ما يعادلهم مع خبرة في مجال المحاسبة والتدقيق وقانون الضرائب.
الوصف الوظيفي: مسؤول عن الإشراف على مراجعة القضايا المتعلقة بالضرائب لدعم الفريق القانوني للطعون الضريبية وتقديم المشورة.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/1/1هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/31cWWYg
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