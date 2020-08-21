أرامكو توتال ساتورب تعلن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس مع الخبرة

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تعلن شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في مدينة الجبيل الصناعية عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– استشاري مشتريات (Procurement Advisor)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، هندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة المواد والعقود منها 3 سنوات في وظيفة مشابه.

الوصف الوظيفي: التنسيق مع فريق المشتريات لإعداد طلبات العقود للحصول على عروض الأسعار، ومراجعة وضمان الامتثال للعقود.

– استشاري عقود (Contract Advisor)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، هندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة المواد والعقود منها 3 سنوات في وظيفة مشابه.

الوصف الوظيفي: مراقبة وتنفيذ جميع أنشطة التعاقد بما في ذلك إجراء المراجعات والتعديلات وحل المطالبات والمنازعات التعاقدية لصالح الشركة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

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المزايا:

– رواتب تنافسية

– بدل سكن

– بدل نقل

– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.

– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

– تأمين طبي

– راتب إضافي سنوي

– بدل إجازة (70% من الراتب).

– برنامج تملك المنازل للسعوديين.

– بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.

– هدايا خدمة كل خمس سنوات.

نبذة عن الشركة:

ساتورب (SATORP) اختصار لمسمى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات، مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، تعد ساتورب أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة العربية السعودية بطاقة 400 ألف برميل يومياً، وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1441/1/1هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2LOF7pG

